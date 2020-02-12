Найбільший банк Сінгапура евакуював 300 працівників через випадок коронавірусу

З найбільшого банку Сінгапура DBS евакуювали близько 300 осіб через виявлення в одного з працівників коронавірусу COVID-19.

Усі вони працювали разом на 43-му поверсі, повідомляє ВВС.

«Як запобіжний захід усі працівники з постраждалого поверху залишили приміщення і працюватимуть з дому", - йдеться у повідомленні.

Евакуйованим роздали пакети з термометрами, масками та дезінфікуючими засобами для рук. Банк також відкрив телефонні лінії меддопомоги.

DBS зазначає, що «в цей важкий час банк буде надавати хворому працівникові та його сім'ї будь-яку підтримку та рекомендації».

Зараз проводиться відстеження контактів зараженого, щоб визначити, хто потрапив у групу ризику. Ліфти і туалети у будівлі ретельно очищують і дезінфікують.

Ще на минулому тижні Сінгапур підвищив рівень небезпеки від коронавірусу до помаранчевого.

Як наслідок, всі компанії і громадські місця почали перевіряти своїх працівників і відвідувачів на предмет температури.

На цей час у Сінгапурі підтверджено 47 випадків зараження вірусом, що є найвищим показників за межами Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки від вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653 тис. осіб.