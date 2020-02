У Бангладеш затонув пасажирський човен: 15 загиблих

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міжнародної організації з міграції у Twitter.

“Щонайменше 15 людей загинули й 40 вважаються зниклими безвісти після того як судно, на борту якого перебувало до 130 осіб, затонуло, відчаливши від Текнафа у Бангладеш”, - заявили у МОМ.

At least 15 people are dead and 40 reported missing after a boat carrying up to 130 individuals capsized after leaving Teknaf south of Cox’s Bazar, according to Bangladeshi sources.



IOM is ready to extend support to the affected families. pic.twitter.com/BV6jBASJrh