У Бангладеш затонув пасажирський човен: 15 загиблих

У Бангладеш затонув пасажирський човен: 15 загиблих

Укрінформ
Аварія пасажирського судна на півдні Бангладешу призвела до щонайменше 15 смертей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міжнародної організації з міграції у Twitter.

“Щонайменше 15 людей загинули й 40 вважаються зниклими безвісти після того як судно, на борту якого перебувало до 130 осіб, затонуло, відчаливши від Текнафа у Бангладеш”, - заявили у МОМ.

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У організації додали, що готові надати допомогу родичами постраждалих.

Нагадаємо: кількість нелегальних мігрантів, які прибули до Євросоюзу протягом 2019 року, скоротилася до найнижчого рівня з 2013 року.

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