У Мексиці потрапила у ДТП вантажівка з мігрантами, більш як 80 травмованих

У Мексиці внаслідок ДТП за участю вантажівки, що перевозила мігрантів, загинула одна людина, більш як 80 осіб зазнали травм.

Про це повідомляє АР із посиланням на місцеву владу.

“Вантажівка з мігрантами з Центральної Америки у вівторок зазнала аварії на півдні Мексики, в результаті чого одна людина загинула, десятки осіб були травмовані”, - йдеться у публікації.

У Департаменті цивільної оборони в мексиканському штаті Веракрус заявили, що внаслідок ДТП постраждала 81 особа. З них 76 осіб доправили в лікарні у містах Сан-Андрес-Тустла та Сантьяго-Тустла. У першому місті було створено тимчасовий притулок для осіб, що мають незначні травми і які не потребують госпіталізації.

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Інцидент стався близько восьмої ранку у вівторок. Вантажівка перевозила мігрантів здебільшого з Гватемали, а також Гондурасу та Сальвадору. Всі вони були без документів.

На фото, розміщених у місцевих ЗМІ, видно зім’яту вантажівку на узбіччі дороги та медичних працівників, які лікували поранених на місці події. У деяких йшла кров з голови. Зазначається, що серед мігрантів була щонайменше одна дитина.

Фото: whtc.com