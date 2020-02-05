У Мексиці потрапила у ДТП вантажівка з мігрантами, більш як 80 травмованих
Про це повідомляє АР із посиланням на місцеву владу.
“Вантажівка з мігрантами з Центральної Америки у вівторок зазнала аварії на півдні Мексики, в результаті чого одна людина загинула, десятки осіб були травмовані”, - йдеться у публікації.
У Департаменті цивільної оборони в мексиканському штаті Веракрус заявили, що внаслідок ДТП постраждала 81 особа. З них 76 осіб доправили в лікарні у містах Сан-Андрес-Тустла та Сантьяго-Тустла. У першому місті було створено тимчасовий притулок для осіб, що мають незначні травми і які не потребують госпіталізації.
Інцидент стався близько восьмої ранку у вівторок. Вантажівка перевозила мігрантів здебільшого з Гватемали, а також Гондурасу та Сальвадору. Всі вони були без документів.
На фото, розміщених у місцевих ЗМІ, видно зім’яту вантажівку на узбіччі дороги та медичних працівників, які лікували поранених на місці події. У деяких йшла кров з голови. Зазначається, що серед мігрантів була щонайменше одна дитина.
Фото: whtc.com