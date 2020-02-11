Штати відреагували на "космічний фейл" Ірану

Іранський режим, визнаний одним із провідних спонсорів тероризму, використовує запуски космічних супутників для розвитку своїх технологій з метою створення бойових балістичних ракет.

Так відреагував офіційний Вашингтон на останній невдалий космічний запуск в Ірані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Технології, які використовуються для запуску супутників на орбіту, практично ідентичні та взаємозамінні з технологіями, що застосовуються в ракетних системах великої дальності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети", - наголосив у цьому зв'язку державний секретар США Майкл Помпео.

Як підкреслив глава американської дипломатії, кожні такі випробування – навіть невдалі – надають Ірану дедалі більше досвіду для побудови балістичних ракет під виглядом мирної космічної програми. У цьому зв'язку Помпео наголосив, що Сполучені Штати бачать небезпечні наслідки в тому, що провідна країна-спонсор тероризму може дозволити собі випробування балістичних ракет.

"США продовжать об'єднувати позицію по всьому світу щодо протистояння необачній балістичній ракетній діяльності іранського режиму, і ми будемо чинити величезний тиск на режим, щоби той змінив свою поведінку", - підкреслив державний секретар США.

Як повідомлялося, іранська влада підтвердила невдалий космічний запуск супутника Zafar 1 9 лютого з космодрому Імама Хомені, розташованого на півночі країни.