Росія попри санкції наростила експорт нафти до США - Welt

Росія, незважаючи на нові американські санкції, істотно наростила експорт нафти до США.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

"Росія збільшила експорт нафти до США минулого року через те, що Сполучені Штати ввели санкції проти Венесуели та Ірану… Американські НПЗ звернулися до Росії… Експорт російської нафтової промисловості збільшився не лише до США, а й до Європи", - йдеться у публікації.

У ній також наводяться дані митниці, згідно з якими, Росія збільшила загальний експорт нафти на 3,8% за 11 місяців 2019 року.

Якщо в попередні роки США щомісяця імпортували з Венесуели від 15 до 20 млн барелів нафти та 2 мільйони барелів нафтопродуктів, то влітку 2019 року цей імпорт був повністю припинений санкціями президента Дональда Трампа.

За 11 місяців 2019 року росіяни експортували до США нафти та нафтопродуктів на 5,76 млрд дол., що на 70% більше, ніж два роки тому. Наразі Москва, за даними Міністерства енергетики США, є другим за величиною постачальником нафти у США після Канади.

Окрім того, російську нафту почала імпортувати Туреччина, НПЗ якої спеціалізуються на переробці важкої іранської нафти. Через санкції проти Ірану минулого року азербайджанська нафтова компанія Socar звернулася до РФ з проханням допомогти поставити Туреччині необхідну нафту. Зрештою, експорт російської нафти до Туреччини за перші 11 місяців 2019 року склав 3,41 млрд дол. - збільшення на 450%.

Відносини між США та Росією ніколи не були занадто дружніми, йдеться у статті. Конкуренція між двома державами є не лише геополітичною, вона відбувається і на економічному рівні. Так, США намагаються не тільки скоротити частку Росії у світовій торгівлі зброєю, а й застосувати санкції для зупинення газопроводу Nord Stream 2.

Однак, зауважує автор, за цією видимою конкуренцією, є й інші тенденції, які менш помітні, але дуже красномовні. До таких належить і значне збільшення за останні два роки експорту нафти та нафтопродуктів з РФ до США, особливо у 2019 році. Отже, намагаючись зашкодити одному супротивнику, можна дати можливість додаткового профіту іншому, резюмує видання.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік". Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.