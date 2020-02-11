Колишнього президента Судану передадуть трибуналу у Гаазі

Правляча рада Судану передасть колишнього президента країни Омара аль-Башира до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі за звинуваченнями у військових злочинах.

Про це повідомляє Independent.

"Правляча рада Судану заявила, що передасть усунутого президента Омара аль-Башира до Міжнародного кримінального суду у Гаазі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, МКС розшукує аль-Башира за військові злочини, злочини проти людства та геноцид.

Сам колишній президент Судану завжди заперечував звинувачення.

Раніше аль-Башира засудили за корупцію на два роки позбавлення волі.

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Як повідомлялося, 12 квітня минулого року у Судані внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента країни Омара аль-Башира. Пізніше керівна Військова рада та альянс "За свободу та зміни" - коаліція в складі опозиції та протестних груп - досягли згоди щодо формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони урочисто підписали конституційну декларацію 17 серпня.

Фото: AA