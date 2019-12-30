У Судані засудили до страти 27 силовиків за вбивство вчителя під час протесту

У Судані суд присудив смертну кару 27 співробітникам сил безпеки за вбивство вчителя під час протестів проти режиму вже колишнього президента країни Омара аль-Башира.

Про це повідомляє Gulf Today.

“У понеділок суд в Судані засудив 27 співробітники сил безпеки до смертної кари за катування й вбивство затриманого вчителя під час протестів проти режиму Омара аль-Башира раніше цього року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме загибель шкільного вчителя Ахмеда Аль Каїра під час його затримання у лютому, відіграла важливу роль під час протестів, які врешті-решт призвели до падіння 30-річного режиму аль-Башира.

Як повідомлялося, 12 квітня у Судані внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента країни Омара аль-Башира. Пізніше керівна Військова рада та альянс "За свободу та зміни" - коаліція в складі опозиції та протестних груп - досягли згоди щодо формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони урочисто підписали конституційну декларацію 17 серпня.