Круїзний лайнер з Гонконгу не пустили вже в четвертий порт

Круїзний лайнер MS Westerdam, що прямує з Гонконгу, не пускають уже щонайменше в четвертий порт через побоювання поширення коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє CNN.

"Ми не дозволяємо їм причалити в нашому порту, проте шукатимемо шляхи надання гуманітарної допомоги. Якщо вони захочуть заправитися або поповнити запаси їжі та води, ми обов'язково дамо їм це", - заявив прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча.

За його словами, на борту лайнера перебуває понад 2 тис. осіб.

Як зазначається, 16 січня корабель вирушив із Сінгапуру і зайшов у порти Таїланду, Камбоджі, В'єтнаму та Гонконгу, повідомляє marinetraffic.com.

У Гонконзі корабель висадив 1 254 гостя і прийняв 768 осіб на борт перед від'їздом, повідомляє круїзна компанія Holland America.

Лайнер планував зробити зупинки на Філіппінах, у Тайвані, Японії, Південній Кореї та Китаї. Однак через спалах коронавірусу керівництво корабля переглянуло кінцеве місце призначення після попередження Центру з контролю та профілактики захворювань США 28 січня.

Філіппіни та Тайвань оголосили про закриття своїх портів для круїзних лайнерів через побоювання поширення коронавірусу, а японський уряд оголосив, що відмовляє у заході судна до свого порту.

На лайнері оголосили про плани пришвартуватися у порту Таїланду, щоб пасажири могли зійти. Однак уряд країни також вирішив не пускати судно у свій порт.

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Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому триває від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Фото: Yonhap/EPA-EFE/Shutterstock