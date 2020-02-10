Через сильний вітер в аеропорту Амстердама скасували понад 200 рейсів
Укрінформ
У Нідерландах через сильний вітер скасовано понад 200 рейсів з та в аеропорт Амстердама "Схіпхол".
Про це повідомляє NOS.
“Схіпхол” досі потерпає від сильного вітру. Сьогодні скасовано понад 220 рейсів, вчора було скасовано 240 рейсів”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого 2020 року у Нідерландах через шторм було скасовано 240 авіарейсів. Негода завдала шкоди інфраструктурі країни.
У кількох напрямках було призупинено залізничне сполучення. Замість потягів запустили автобуси, але згодом вони також перестали курсувати.