Від шторму Ciara у Британії загинув чоловік

Через сильну негоду на території Великої Британії загинув 58-річний чоловік, на машину якого впало дерево.

Про це повідомляє Sky News.

«58-річний чоловік загинув у Гемпширі, коли дерево впало на його автомобіль під час шторму Ciara», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в неділю в другій половині дня, коли чоловік їхав на своєму Mercedes по дорозі, що з'єднує два місцеві населені пункти.

Сама дорога була на кілька годин перекрита, поки на місці події працювали відповідні служби. Водія виявили вже мертвим.

Як відомо, у неділю по Великій Британії вдарив потужний шторм Ciara, який приніс із собою паводки, евакуацію населення та збій роботи транспортної мережі. У деяких районах країни за добу випала півторамісячна норма опадів. Наразі близько 25 тисяч будинків залишаються без електроенергії.

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Синоптики ж, як відомо, передають в окремих частинах Об’єднаного Королівства хуртовини й сильний сніг.

Негода нині вирує у багатьох європейських країнах.