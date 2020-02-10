Буревій у Польщі: на гірськолижному курорті загинули двоє людей

Молода жінка і дитина загинули та ще двоє людей отримали травми в результаті зриву частини даху в пункті обслуговування на гірськолижному курорті Буковіна-Татшанська (південь Польщі).

Польські рятувальники закликають відпочивальників відмовитися від походів в гори, інформує tvn24.pl.

“За попередньою інформацією, внаслідок сильного пориву вітру було зірвано частину даху з пункту видачі гірськолижного спорядження, який впав на чотирьох осіб. Серед постраждалих є дві жінки, дитина і чоловік”, - повідомив речник рятувальної служби Малопольського воєводства Польщі Себастіан Возняк.

Згодом речниця поліції в місті Закопане Агнєшка Шопінська уточнила, що загинули на місці мама і донька, а іншій жінці і чоловікові надається допомога.

Як інформується, у польських Татрах в понеділок зранку сильні пориви вітру сягають 105 км/год. Польські рятувальники закликають туристів відмовитися в понеділок від походів у гори, особливо в ліси.

У Польщі зараз тривають зимові шкільні канікули у дітей з чотирьох воєводств країни. Відтак, багато поляків вирушили з дітьми у гори.

Як повідомлялося, майже по всій Польщі в понеділок оголошено підвищений другий рівень загрози, а в окремих районах півдня країни – ще вищий, третій рівень загрози виникнення природних катаклізмів.

Польські рятувальники у ніч проти понеділка понад тисячу разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. Без світла у кількох регіонах Польщі зранку залишалося кількадесят тисяч поляків.

Фото: PAP