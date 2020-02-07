В Європі кількість хворих із коронавірусом зросла до 31

Загальна кількість інфікованих новим типом коронавірусу в Європі зросла до 31 особи.

Про це повідомляє АР.

“Велика Британія, Німеччина та Італія оголосили про нові випадки вірусу з Китаю в четвер, що збільшило загальну кількість заражених осіб у Європі до 31”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Німеччині 11 випадків із 13 пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих також є двоє дітей.

Британський уряд підтвердив третій випадок інфікування в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не на території Сполученого Королівства.

Італія оголосила про перший випадок зараження вірусом у свого громадянина, який жив та інфікувався в Ухані. Він був одним з 56 італійців, які прибули до країни на італійському літаку ВПС з Китаю.

Раніше повідомлялося, що у Китаї коронавірусом заразилися 19 іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум для координації міжнародних науково-дослідних зусиль з метою зупинення спалаху коронавірусу.