Україна може нагодувати Великобританію після Брекзіту

Глава Британсько-української торговельної палати Бейт Томс у статті для Атлантичної ради вказує на унікальний потенціал торговельної співпраці між Україною та Великобританією після Брекзіту

(переклад Укрінформу)

Великобританія ... отримає змогу продемонструвати переваги Брекзіту, знизивши ціни на продукти харчування шляхом укладення вигідних торговельних угод. Угода про вільну торгівлю з Україною, одним із найбільших виробників харчів у світі, дозволить організувати нові поставки зерна, курятини та інших важливих харчових продуктів за значно нижчими цінами, ніж ставили протягом 46 років виробники з ЄС (за продукцію тієї ж або й вищої якості).

Оскільки Брекзіт вже остаточний, увага привертається до майбутніх умов торгівлі Об’єднаного королівства із рештою світу. Під час референдуму щодо Брекзіту у 2016-му, ті, хто його підтримував, доводили, що Брекзіт дозволить Об’єднаному королівству укладати власні двосторонні угоди на значно вигідніших умовах. Однак, цього, вірогідно, не трапиться, окрім торговельних угод, укладених Великобританією із Україною й деякими іншими державами-виробниками продуктів харчування.

Після Брекзіта Об’єднаному королівству необхідно укласти сотні міжнародих угод, у тому числі більше 40 угод про вільну торгівлю (УВТ) із членами ЄС та іншими державами, на кшталт України. Зазвичай на узгодження деталей двосторонніх торговельних угод державам потрібно від 5 до 10 років. Таким чином, повторення наявних торговельних угод ЄС видається єдиним способом уникнення довгих затримок та захисту міжнародної торгівлі Об’єднаного королівства. За винятком харчів, таке копіювання умов торговлених угод ЄС має бути прийнятним, оскільки Об’єднаному королівству навряд вдасться отримати кращі умови торгівлі, ніж ЄС вже має як найбільший у світі економічний блок.

Торговельні угоди Об’єднаного королівства із провідними державами-експортерами продовольства, вимагають іншого підходу, оскільки торговельна позиція Об’єднаного короліства у питанні продовольства суттєво відрізняється від позиції ЄС як цілісного утворення. Разом із Японією, Південною Кореєю, Саудівською Аравією, Єгиптом, Росією та Китаєм Великобританія - один із найбільших імпортерів продовольства, завозячи більше половини продуктів харчування, які споживає, особливо зернових та м’яса птиці.

На відміну від Великобританії, ЄС - великий експортер продовольства. Це пояснює різні підходи до торгівлі із Україною. Переважно для захисту французьких та німецьких фермерів, ЄС обмежив імпорт продовольства з України, застосувавши високі тарифи. Це шкодило споживачам у Великобританії. Об’єднаному королівству потрібні інші торговельні умови із великими експортерами продовольства, на кшталт України.

Аби отримати вигоду від Брекзіта, Великобританії слід пріоритизувати перемовини щодо УВТ із Україною, аби прибрати торговельні бар’єри на шляху експорту продовольства до Об’єднаного королівства. Чинна Поглиблена та всеоохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС - це хороший приклад обмежувальних торговельних умов, яких Великобританії слід уникати. ПВЗВТ із Україною суттєво обмежила український безмитний експорт зерна, курятини та іншого важливого продовольства до Об’єднаного королівства. Як наслідок, Великобританія поки не змогла імпортувати з України багато.

Україна може бути особливо важливою для Великобританії через свою відносну географічну близькість, тож продовольство з України можна швидко транспортувати до Британії наземним транспортом: вантажівками чи залізницею. Виробництво продовольства в Україні також переживає стале зростання, оскільки агросектор продовжує модернізуватися. За умов відсутності тарифних обмежень експорт високоякісної пшениці, кукурудзи, ячменю, курятини та інших важливих харчів зможе повністю вдовольнити збільшений попит в Об’єднаному королістві у осяжному майбутньому, й за суттєво нижчими цінами, ніж здатен запропонувати ЄС.

Більшість фермерів у Великобританії повинні отримати вигоду від зростання імпорту українських зернових. Це дозволить їм знизити ціну вигодовування зерном британського м’яса (телятини, ягнятини й свинини) й молочної продукції, що становить приблизно дві третини агровиробництва Об’єднаного королівства, таким чином підвищивши дохідність. Збільшений імпорт зернових з України конкуруватиме лише із іншим іноземним зерном, оскільки британські виробники зернових й надалі залишатимуться під захистом субсидій після Брекзіту.

Угода про вільну торгівлю із Україною дозволить вдовольнити потребу Об’єднаного королівства у продовольчій безпеці у час, коли ця проблема стає все більш значимою у геополітичному порядку деному. У недалекому майбутньому не буде достатньо продовольства для більшості держав, й очікується, що ціни на продукти харчування суттєво зростуть. Великобританія зі збільшенням населення та обмеженими площами орної землі може очікувати зростання залежності від імпорту продовольства протягом наступних десятиліть.

Україна такоє отримає суттєву вигоду від того, що Великобританія стане головним споживачем української агропродукції. Це не дасть країні стати надто залежною від будь-якого одного ринку, будь то Китай, Індія чи Близький Схід.

Видається іронічним, що основна торговельна перевага Брекзіту, а саме: кращий доступ продовольства, був практично непоміченим під час дебатів щодо референдуму про Брекзіт у 2016-му. Тим не менш, ці потенційні торговельні переваги повинні бути дуже вагомими. Як великий імпортер продовольства Британія після Брекзіту може тепер розвивати довготермінові двосторонні відносини із провідними виробниками продуктів харчування, на кшталт України, що має стати дуже вигідним для Об’єднаного королівства у майбутньому.

Ці переваги Брекзіту залежать від швидкого погодження Україною та Великобриатнією УВТ із нульовими митами на імпорт продовольства. Якщо ж натомість умови чинної європейської ПВЗВТ просто будуть застосовані у новій УВТ між Україною та Великобриатнією, обидві країни можуть застрягнути із несприятливими торговельним умовами в осяжному майбутньому. Об’єднане королівство тоді втратить головну потенційну перевагу Брекзіту, а Україна втратить того, хто логічно повинен стати її найбільшим європейським ринком.

Бейт Томс, Глава Британсько-української торговельної палати та керуючий партнер юридичної компранії B.C. Toms & Co.

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