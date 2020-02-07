У Колумбії помер кілер, який працював на наркобарона Пабло Ескобара

Найманий убивця наркобарона Пабло Ескобара помер у Боготі від раку шлунка.

Про це повідомляє ВВС.

«Відомий вбивця, який працював на колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, помер від раку шлунка», - йдеться в повідомленні.

Джон Хайро Веласкес, відомий як Попай, хвалився вбивством 300 осіб для Ескобара. Веласкес здався владі 1992 року і провів 23 роки у в'язниці, де заслужив певну репутацію завдяки розповідям про своє злочинне життя.

Його було звільнено з в'язниці 2014 року, після чого він запустив свій канал на YouTube, який залучив понад мільйон передплатників. Однак у 2018 році його знову посадили до в'язниці за звинуваченням у здирництві.

Веласкес помер у 57 років у лікарні Боготи, де з грудня лікувався від раку шлунка.

Фото: AFP