В Італії швидкісний потяг з'їхав з рейок, є загиблі й постраждалі
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Укрінформ
Щонайменше двоє людей загинули та ще близько 30 осіб отримали травми після того, як на півночі Італії швидкісний потяг з'їхав з рейок.
Про це повідомляє BBC із посиланням на місцевих рятувальників.
“Щонайменше двоє людей загинули після того, як швидкісний потяг з'їхав з рейок біля північного італійського міста Лоді”, - йдеться у повідомленні.
Ймовірно загиблими є двоє машиністів.
Ще близько 30 людей отримали легкі тілесні ушкодження після того, як декілька вагонів перевернулися на бік.
Зазначається, що сам потяг прямував за маршрутом Мілан-Салермо.
Нині лінія Мілан-Болонья призупинена.
На місці інциденту за 50 км від Мілану працюють рятувальники.
Як повідомлялося, внаслідок зіткнення трьох потягів метро в італійському місті Неаполь госпіталізовані п'ятеро людей.
Фото: POLIZIA DI STATO