В Італії швидкісний потяг з'їхав з рейок, є загиблі й постраждалі

Щонайменше двоє людей загинули та ще близько 30 осіб отримали травми після того, як на півночі Італії швидкісний потяг з'їхав з рейок.

Про це повідомляє BBC із посиланням на місцевих рятувальників.

“Щонайменше двоє людей загинули після того, як швидкісний потяг з'їхав з рейок біля північного італійського міста Лоді”, - йдеться у повідомленні.

Ймовірно загиблими є двоє машиністів.

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Ще близько 30 людей отримали легкі тілесні ушкодження після того, як декілька вагонів перевернулися на бік.

Зазначається, що сам потяг прямував за маршрутом Мілан-Салермо.

Нині лінія Мілан-Болонья призупинена.

На місці інциденту за 50 км від Мілану працюють рятувальники.

Як повідомлялося, внаслідок зіткнення трьох потягів метро в італійському місті Неаполь госпіталізовані п'ятеро людей.

Фото: POLIZIA DI STATO