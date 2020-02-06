Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у відповідь на запуск вибухових куль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ракетного удару по позиціях членів угруповання руху ХАМАС.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльських військових у Twitter.

Зазначається, що дана дія прийнята у відповідь на запущені палаючі кулі та два мінометних снаряди з сектора Гази.

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"У відповідь на мінометний і вибухові повітряні кулі, випущені з Гази по Ізраїлю протягом останнього дня, наші ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях Хамасу в Газі. Ми вважаємо ХАМАС відповідальним", - йдеться в повідомленні.

In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2020

Як повідомлялося, 30 січня Махмуд Аббас відправив лист прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, в якому пригрозив виходом з міжнародної угоди, укладеної в Осло, у зв'язку з наміром реалізувати план президента США з врегулювання конфлікту.

Раніше Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Він передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак, палестинці повинні при цьому досягти ряду критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму і так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьби з бідністю.