США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

ВПС США здійснили успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка здатна нести кілька ядерних боєголовок.

Про це повідомляє KSBY News із посиланням на американських військових.

“Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III була запущена у середу о 12.33 з бази ВПС Ванденберг (у Каліфорнії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випробовування було необхідне для підтвердження точності й надійності самої ракети, а не відповіддю на будь-які події у світі.

Minuteman III пролетіла близько 6 750 км і потрапила в задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн на Маршаллових островах у Тихому океані.

Читайте також: Пентагон підтвердив оснащення підводних човнів ядерними боєголовками

У ВПС заявили, що ця програма випробувального запуску демонструє працездатність своїх ракет і допомагає США підтримувати свої ядерні можливості в рамках власної національної безпеки.

Зазначається, що запуск став другим із 4 запланованих впродовж наступних кількох років.