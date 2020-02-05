США випробували міжконтинентальну балістичну ракету
Про це повідомляє KSBY News із посиланням на американських військових.
“Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III була запущена у середу о 12.33 з бази ВПС Ванденберг (у Каліфорнії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що випробовування було необхідне для підтвердження точності й надійності самої ракети, а не відповіддю на будь-які події у світі.
Minuteman III пролетіла близько 6 750 км і потрапила в задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн на Маршаллових островах у Тихому океані.
У ВПС заявили, що ця програма випробувального запуску демонструє працездатність своїх ракет і допомагає США підтримувати свої ядерні можливості в рамках власної національної безпеки.
Зазначається, що запуск став другим із 4 запланованих впродовж наступних кількох років.