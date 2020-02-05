У Туреччині зійшла лавина, п’ятеро загиблих

У Туреччині у східній частині провінції Ван через сходження лавини загинули щонайменше п’ятеро людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Hurriyet.

"У ході пошукової операції семеро людей були врятовані. На жаль, ще п'ятеро осіб були знайдені мертвими під снігом", - заявив губернатор провінції Мехмет Емін Білмез.

Як зазначається, лавина зійшла у районі Бахчесарая під час поганої погоди. Вона накрила мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що проїжджали по шосе Ван-Бахчесарай.

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За словами Білмеза, принаймні двоє людей все ще можуть залишатися у пастці під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: hurriyetdailynews.com