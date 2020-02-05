Рятувальники попереджають про лавини в Карпатах

У середу, 5 лютого, на високогір'ї Закарпаття, у горах Прикарпаття та у горах Буковини зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 5 лютого на високогір'ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області та у горах Чернівецької області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

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Загалом в Україні синоптики прогнозують значні дощі з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця на дорогах, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.