В Україні дороги від снігу чистять 578 одиниць техніки

У середу покриття на дорогах в більшості областей мокре, місцями засніжене. У цьому зв’язку на дорогах виконуються роботи з очищення від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

“Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. У центральних, південних областях йде дощ, місцями сильний дощ, в західних, північних, північно-східних областях невеликий сніг. У Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30 см. (Ужоцький перевал), на Торунському та Вишківському дороги засніжені”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для координації дій служб відповідальних за належне транспортне сполучення при Укравтодорі працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі представників ДСНС, Нацполіції, дорожніх служб, АсМАП (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників), Київська міська та обласна державні адміністрації.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очищення від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучені 578 одиниць техніки та 773 робітники.