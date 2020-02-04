Негода в Україні: дорожники створили оперативний штаб, працює "гаряча лінія"

Розпочав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Завчасно розпочав роботу штаб Державного агентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов протягом 5-6 лютого 2020 року до помаранчевого (ІІ) рівня небезпечності", - йдеться у повідомленні.

До складу Штабу входять представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах області працює цілодобово гаряча лінія: (044) 287 11 40.

Також оприлюднено перелік майданчиків відстою автотранспорту на дорогах державного значення.