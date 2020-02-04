Негода в Україні: дорожники створили оперативний штаб, працює

Негода в Україні: дорожники створили оперативний штаб, працює "гаряча лінія"

Укрінформ
Розпочав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Завчасно розпочав роботу штаб Державного агентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов протягом 5-6 лютого 2020 року до помаранчевого (ІІ) рівня небезпечності", - йдеться у повідомленні.

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До складу Штабу входять представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

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Для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах області працює цілодобово гаряча лінія: (044) 287 11 40.

Також оприлюднено перелік майданчиків відстою автотранспорту на дорогах державного значення.

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