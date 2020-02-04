На Україну насувається штормовий циклон Petra — чого чекати

У середу, 5 лютого, циклон Petra спричинить складну погоду в Україні - дощі зі снігом та хуртовини.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Циклон Petra 5 лютого спричинить складну погоду в Україні. Метеорологічних явищ буде - з головою. Сильний сніг, сильний дощ (залежить від температури повітря), сильний вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледиця... Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на сході та півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та, власне, в Карпатах", - зазначила синоптик.

"До кінця тижня похолодання в Україні посилиться, нас чекають навіть до -10 градусів й нижче", - додала вона.

Як повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі, в Україні завтра очікуються значні дощі з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця на дорогах, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

"Складні погодні умови: у більшості областей значні дощі з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, у центральних областях вдень сильний мокрий сніг; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, сильні хуртовини, температура 2-7° морозу). У південній частині значні дощі, вітер південний з переходом на північний з поривами 17-22 м/с; температура протягом доби 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 5 лютого значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У столиці температура протягом доби близько 0°, на Київщині протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

Згідно з прогнозом, 6 лютого у південних, східних, центральних областях значний мокрий сніг (у Приазов'ї мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь), у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі сильний сніг; на решті території вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; у Приазов'ї протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. 7 лютого в Україні невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні місцями 0-3° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу. Вітер в Україні переважно північний, пориви 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

На Київщині 6-7 лютого очікується невеликий сніг (вночі 6 лютого без опадів); зниження температури вночі до 4-9° морозу, вдень 6 лютого близько 0°, 7 лютого 1-6° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

На вихідні синоптики опадів не прогнозують, лише 8 лютого у східній частині невеликий сніг. Температура вночі 7-13° морозу, вдень 1-6° морозу; у східних областях та в Карпатах вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

У столичному регіоні 8- 9 лютого без опадів. Температура 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.