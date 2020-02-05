Сенат США сьогодні проведе вирішальне голосування щодо імпічменту Трампа
Укрінформ
У середу, 5 лютого, Сенат США проведе остаточне голосування у справі про імпічмент президенту країни Дональду Трампу.
Про це повідомляє АР.
"Очікується, що рішення буде ухвалено в середу після майже п'яти місяців судових розглядів у справі про імпічмент", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що голосування у другій половині дня буде швидким. У Сенаті з республіканською більшістю немає необхідної кількості голосів у дві третини, щоб усунути президента країни.
Як повідомлялося, Трампа звинувачують за двома статтями про імпічмент, а саме у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
Фото: The White House