Сенат США сьогодні проведе вирішальне голосування щодо імпічменту Трампа

У середу, 5 лютого, Сенат США проведе остаточне голосування у справі про імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Про це повідомляє АР.

"Очікується, що рішення буде ухвалено в середу після майже п'яти місяців судових розглядів у справі про імпічмент", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що голосування у другій половині дня буде швидким. У Сенаті з республіканською більшістю немає необхідної кількості голосів у дві третини, щоб усунути президента країни.

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Як повідомлялося, Трампа звинувачують за двома статтями про імпічмент, а саме у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

Фото: The White House