У Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 5 балів
Про це йдеться в повідомленні CNN.
"Землетрус магнітудою 5.0 стався у вівторок в Пуерто-Рико, де люди досі не подолали наслідків цілої серії підземних поштовхів, у тому числі смертельної стихії силою 6,4 бала", - зазначається в повідомленні.
За даними Геологічної служби США, це вже 11-й серйозний землетрус у регіоні за останні 30 днів. Про жертви та руйнування поки не повідомляється.
Центр поштовхів зафіксований на відстані близько 20 км на південний схід від міста Гуаніка на південно-західному узбережжі.
Найбільш потужні наслідки зсуву земної кори за останній місяць були зафіксовані в цьому регіоні 7 січня. Тоді через стихію були зруйновані десятки будівель у Пуерто-Ріко, 300 тисяч мешканців залишились без водопостачання, а дві третини острова були знеструмлені.
Як раніше повідомляло агентство, у східній Румунії на кордоні з Україною і Молдовою стався землетрус магнітудою 5,2, поштовхи якого відчули в Україні.