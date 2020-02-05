У Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 5 балів

Підземні поштовхи силою до п'яти балів струсили у вівторок Пуерто-Ріко, ставши черговим проявом підземної активності за минулий місяць, що вже призвела до жертв та руйнації в цій країні.

Про це йдеться в повідомленні CNN.

"Землетрус магнітудою 5.0 стався у вівторок в Пуерто-Рико, де люди досі не подолали наслідків цілої серії підземних поштовхів, у тому числі смертельної стихії силою 6,4 бала", - зазначається в повідомленні.

За даними Геологічної служби США, це вже 11-й серйозний землетрус у регіоні за останні 30 днів. Про жертви та руйнування поки не повідомляється.

Читайте також: У Швейцарії зафіксували найпотужніші за останні 40 років пориви вітру

Центр поштовхів зафіксований на відстані близько 20 км на південний схід від міста Гуаніка на південно-західному узбережжі.

Найбільш потужні наслідки зсуву земної кори за останній місяць були зафіксовані в цьому регіоні 7 січня. Тоді через стихію були зруйновані десятки будівель у Пуерто-Ріко, 300 тисяч мешканців залишились без водопостачання, а дві третини острова були знеструмлені.

Як раніше повідомляло агентство, у східній Румунії на кордоні з Україною і Молдовою стався землетрус магнітудою 5,2, поштовхи якого відчули в Україні.