У Румунії стався землетрус - поштовхи відчули в Україні

У східній Румунії на кордоні з Україною і Молдовою стався землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє Novinite.

«Землетрус силою 5,2 балу за шкалою Ріхтера був зареєстрований у східній Румунії, в регіоні Вранча», - йдеться в повідомленні.

Землетрус було зареєстровано о 03:26 за місцевим часом з епіцентром на глибині 140 кілометрів.

Інформації про жертви або матеріальні збитки не надходило.

Землетрус відчувався по всій Румунії, Молдові, Україні та деяких частинах північно-східної Болгарії - Русе, Шумен, Велико Тирново.

“За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.