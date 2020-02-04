У Швейцарії зафіксували найпотужніші за останні 40 років пориви вітру

У Швейцарії були зафіксовані найпотужніші пориви вітру з 1981 року, коли місцеві метеорологи почали відстежувати швидкість вітру.

Про це повідомляє The Local.

“Пориву вітру (під час урагану “Петра” - ред.) зі швидкістю у понад 170 км за годину були зафіксовані швейцарськими метеорологами у горах Напф та Бантігер у Берні. Це є найвищим показником у Швейцарії з початку їх відстежування у 1981 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній рекорд пориву вітру в країні був зафіксований у 1990 році під час урагану “Вівіан”.

Як повідомляє The Local, унаслідок негоди в країні кілька людей постраждали.

Водночас інформації про загиблих немає.

У країні очікують, що негода триватиме щонайменше до четверга. Проте потужність поривів вітру повинна вже поступово знижуватися після обіду у вівторок.