У Карибському морі стався землетрус магнітудою 7,7, є загроза цунамі

Потужний землетрус магнітудою 7,7 який зафіксовано неподалік Ямайки, може спричинити загрозу цунамі для цілого Карибського басейну.

Про удар стихії повідомляє CNN.

"Землетрус стався на відстані 125 км на північний захід від Лусеа, Ямайка", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км.

Повідомлень про руйнування чи жертви поки що не надходило.

Тим часом Тихоокеанський центр попередження цунамі Національної служби погоди США оголосив про загрозу для країн Карибського басейну. Як зазначається, руйнівна хвиля загрожує Ямайці, Белізу, Кубі, Гондурасу, Мексиці та Каймановим островам.