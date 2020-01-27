Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 38

Унаслідок землетрусу на сході Туреччини загинули 38 осіб, 104 потерпілих залишаються в лікарнях.

Про це повідомляє Анадолу.

«Загалом до лікарень звернулися 1607 осіб, більшість із яких скаржилися на нервові розлади. Кількість постраждалих становить 594 особи, зараз у лікарнях залишаються 104. Учора в реанімації перебували 34 особи, сьогодні це число знизилося до 13», - цитує агентство міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттина Коджу.

Як повідомлялося, увечері 24 січня на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,8. Епіцентр зафіксовано в містечку Сивридже в провінції Елязиг.

Підземні поштовхи відчувалися в цілій низці провінцій, а також на півночі Сирії.

Фото: AA