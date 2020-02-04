Австрію накрив штормовий циклон - пориви вітру до 150 км/год

Низкою федеральних земель Австрії у вівторок пронісся потужний штормовий циклон "Петра" з поривами вітру до 150 км/год, завдавши численних збитків.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Після сонячних вихідних уже в понеділок по всій країні були зафіксовані сильні вітри, а у вівторок штормовий циклон лише посилився, принісши також похолодання. Згідно з метеорологічною службою Австрії ZAMG, в окремих місцях, як, наприклад, у Земмерінгу в Нижній Австрії, пориви вітру мали швидкість 150 км/год.

У результаті негоди без електропостачання залишилися 11 тис. домогосподарств у Верхній Австрії та 1,5 тис. – у Зальцбурзі. Також значно постраждали від штормового циклону Форарльберг, Нижня Австрія та Відень, де, зокрема, мало місце пошкодження будинків та повалення дерев. Дещо менше циклон зачепив Штирію та Каринтію.

В окремих гірськолижних курортних районах через шторм та небезпеку сходження лавин призупинено роботу підйомників.

У Відні, де пориви сягали понад 110 км/год, у вівторок закрито для відвідування зоопарк "Шьонбрунн", центральну ковзанку в парку біля Ратуші та низку міських парків через небезпеку повалення дерев.

Прогнозується, що вітри продовжуватимуть вирувати в Австрії і в наступні декілька днів, а на сході країни можливі снігові опади (сніг з дощем) – вперше за нинішню зиму.

Штормовий циклом пройшовся і сусідньою Швейцарією, де пориви вітру місцями становили близько 170 км/год.

Фото: orf.at