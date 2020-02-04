У Франції знайшли мертвим блогера, який критикував Кадирова

У французькому місті Лілль знайшли зарізаним 44-річного чеченського блогера Імрана Алієва, який критикував режим лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Le Parisien.

“44-річний чеченський блогер Імран Алієв, який критикував режим Рамзана Кадирова, був вбитий ножем у готелі в Ліллі минулого тижня”, - йдеться у повідомленні.

Тіло було виявлено вранці минулого четверга у номері готелю, який розташований у центрі міста.

Холодну зброю виявили поруч із тілом чоловіка.

Співрозмовник видання у місцевій поліції зазначив, що вбивство "має всі характеристики політичного мотиву", але треба дочекатися результатів розслідування.

Як повідомляє газета, блогер Алієв (також відомий під псевдонімом Мансур Старий) прибув до готелю з Брюсселя з одним чоловіком, який його супроводжував із середи на четвер.

Проте вже наступного дня персонал закладу відкрив двері номера, який знімав чеченський блогер, адже він не вийшов із кімнати.

Зазначається, що Алієв регулярно викладав у Facebook і YouTube відеоролики, в яких він критикував Кадирова і звинувачував чеченського лідера в порушенні прав людини.

Минулого року блогер виклав відео, в якому заявив, що на його життя минулого літа був скоєний замах.