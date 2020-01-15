Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про свою "тимчасову непрацездатність" і делегував свої повноваження главі уряду Мусліму Хучиєву.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалїі.

«На офіційному сайті глави Чеченської республіки опубліковано розпорядження Рамзана Кадирова, датоване 13 січня, в якому він заявляє про свою "тимчасову непрацездатність" і делегує свої повноваження главі уряду Мусліму Хучиєву», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що торік Кадиров щонайменше двічі передавав свої повноваження Хучиєву, посилаючись на тимчасову недієздатність. Чи означає це формулювання виїзд на відпочинок або відпустку через хворобу - невідомо.

Варто зазначити, що сьогодні стало відомо про великі зміни в російській політиці. Так, президент РФ Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між органами влади. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право затверджувати, а не лише узгоджувати призначення прем'єр-міністра, віцепрем'єрівв та інших членів уряду.

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Після цього подав у відставку уряд Росії на чолі з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. При цьому Путін запропонував Медведєву нову посаду заступника голови Радбезу РФ.

Сьогодні ж президент РФ вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мишустіна на посаду прем'єр-міністра.