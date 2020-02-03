Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за грудневий теракт на базі ВМС США

Угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» взяло на себе відповідальність за теракт, унаслідок якого наприкінці минулого року загинули троє американських військових.

Про це інформує Голос Америки.

«Терористичне угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» в неділю взяло на себе відповідальність за теракт, що мав місце у грудні на американській військово-морській базі, внаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців», - ідеться в повідомленні з посиланням на Site intellegence group (ця неурядова організація займається моніторингом діяльності екстремістських угруповань).

Як зазначається, у неділю було поширено відеозапис, на якому лідер «Аль-Каїди на Аравійському півострові» Касім аль-Рімі заявив, що Мухаммед аль-Шамрані, котрий учинив теракт у США, кілька років переміщувався з однієї американської бази на іншу, шукаючи підхожу мету.

Разом з тим слідство не має даних про належність аль-Шамрані до терористичної організації, проте відомо, що він викладав у соцмережах антиамериканські та антиізраїльські матеріали.

Як повідомлялося, 6 грудня на авіабазі ВМС США в Пенсаколі, штат Флорида, сталася стрілянина, внаслідок чого загинули три особи. Нападник - 21-річний курсант з Саудівської Аравії Мухаммед аль-Шамрані - був застрелений поліцейськими.

Згодом у зв'язку з інцидентом було затримано для допиту шістьох громадян Саудівської Аравії.