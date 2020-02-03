На півдні Японії "заговорив" вулкан: стовп диму піднявся на 7 кілометрів

У ході виверження вулкана, що сталося на одному з островів на півдні Японії, в небо піднявся стовп диму заввишки 7 кілометрів.

Про це повідомляє NHK.

"Рано вранці в понеділок сталося виверження вулкана Сіндаке на одному з островів південної японської префектури Кагосіма, призвівши до пірокластичного потоку (складається з вулканічних газів, попелу й уламків породи - ред.) вздовж схилу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається стовп диму сягав 7 тисяч метрів, а великі камені викидалися на висоту майже 600 метрів.

За даними місцевої влади, ні лава, ні каміння не досягли житлових районів.

Метеорологічне управління підтримує попередження на випадок виверження вулкана на острові на рівні трьох балів за п'ятибальною шкалою, додає NHK.