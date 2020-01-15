Виверження вулкана на Філіппінах: троє загинули, понад 80 тисяч евакуювали

Через виверження вулкана Тааль на Філіппінах загинуло вже троє людей, понад 82 тисячі осіб були евакуйовані.

Про це повідомляє IOL.

“Двоє людей загинули від інфаркту, намагаючись урятуватися під час виверження вулкана поблизу філіппінської столиці Маніли. Ще понад 82 тисячі людей були евакуйовані”, - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих чиновників, померли 65-річна жінка й 27-річний чоловік у провінції Батангас.

Раніше у поліції повідомили про загибель водія вантажівки, який втратив контроль над автомобілем через низьку видимість на дорозі через попіл, який викидає вулкан.

Як відомо, Таал — діючий вулкан на Філіппінах, популярний туристичний об'єкт. Розташований на острові Лусон за 60 км на південь від столиці Філіппін Маніли.

Раптове його виверження сталося 12 січня. Повідомлялося про попелопади та вулканічні грози. Також вулканологи попередили про небезпеку цунамі.

Фото: picture-alliance / dpa / A. Favila