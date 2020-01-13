На Галапагоських островах — нове виверження вулкану

На вулкані Фернандінья, що на Галапагоських островах у Тихому океані, сталося нове виверження вулкану.

Про це повідомляє портал The Watchers із посиланням на Геологічний інститут Еквадору.

“Нове виверження вулкану Фернандінья, що на Галапагоських островах в Еквадорі, сталося 12 січня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

За даними Інституту, виверження розпочалося о 23 годині у неділю та тривало 10 хвилин.

Перед цим були зафіксовані кілька сейсмічних поштовхів в районі вулкану.

Зазначається, що на самому острові, де знаходиться вулкан, не живуть люди.

Останнє виверження тривало з 16 по 18 червня 2018 року.

Як повідомлялося, на Філіппінах через вулкан Таал, що викинув стовп попелу у неділю, можуть евакуювати близько 200 тисяч жителів.

Фото: Galapagos National Park