У Венеції евакуювали понад 3,5 тисячі осіб через бомбу часів Другої світової

У Венеції в неділю, 2 лютого, проходить операція зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, через що довелося евакуювати понад 3,5 тисячі людей.

Про це повідомляє DW.

"Через операцію зі знешкодження бомби на материковій частині Венеції були евакуйовані понад 3500 місцевих жителів і зупинено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Grazie ai cittadini: sono stati molto collaborativi, comprendendo la situazione.

Grazie all’@Esercito, alle forze dell’ordine, polizia locale, enti e istituzioni coinvolte, oltre ai volontari della Protezione Civile, operativi dalle prime luci dell’alba

Ora inizia la fase 2 pic.twitter.com/uRUFAMJeDE — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020

Бомба вагою 220 кг була виявлена ​​в материковій частині міста. На час операції з її вилучення було зупинено рух усіх видів транспорту в районі виявлення. Це створило труднощі для туристів, які прагнуть потрапити на острівну частину міста.Приблизно о 12.30 за місцевим часом дороги були знову відкриті.

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Влада повідомила, що бомба успішно вилучена та найближчим часом буде знешкоджена у відкритому морі.