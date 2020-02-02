У Венеції евакуювали понад 3,5 тисячі осіб через бомбу часів Другої світової
Про це повідомляє DW.
"Через операцію зі знешкодження бомби на материковій частині Венеції були евакуйовані понад 3500 місцевих жителів і зупинено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Grazie ai cittadini: sono stati molto collaborativi, comprendendo la situazione.— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020
Grazie all’@Esercito, alle forze dell’ordine, polizia locale, enti e istituzioni coinvolte, oltre ai volontari della Protezione Civile, operativi dalle prime luci dell’alba
Ora inizia la fase 2 pic.twitter.com/uRUFAMJeDE
Бомба вагою 220 кг була виявлена в материковій частині міста. На час операції з її вилучення було зупинено рух усіх видів транспорту в районі виявлення. Це створило труднощі для туристів, які прагнуть потрапити на острівну частину міста.Приблизно о 12.30 за місцевим часом дороги були знову відкриті.
Влада повідомила, що бомба успішно вилучена та найближчим часом буде знешкоджена у відкритому морі.