У лікарні Гонконгу вибухнула саморобна бомба

У ніч проти понеділка у медичному центрі Caritas в Гонконгу здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Працівники відділення екстреної допомоги почули гучні хлопки вбиральні і виявили, що в одній з кабінок стався вибух», - розповів речник лікарні.

Інцидент стався 2.30 ранку. Поліцейські виявили на місці залишки саморобної бомби.

Читайте також: Літак з 118 пасажирами екстрено сів у Перу через повідомлення про бомбу

«Після вибуху було багато білого диму та невелика пожежа. На місці події поліцейські виявили розбиту скляну пляшку шириною близько 10 см і заввишки 15 см, з батарейками та електричними ланцюгами. Частина туалету була пошкоджена, але бомба була не дуже потужною», - уточнив речник лікарні.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, з медустанови евакуювали близько 20 пацієнтів.

Станом на ранок понеділка жоден підозрюваний не був затриманий.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Photo: SCMP, Handout