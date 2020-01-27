У лікарні Гонконгу вибухнула саморобна бомба
Про це повідомляє South China Morning Post.
«Працівники відділення екстреної допомоги почули гучні хлопки вбиральні і виявили, що в одній з кабінок стався вибух», - розповів речник лікарні.
Інцидент стався 2.30 ранку. Поліцейські виявили на місці залишки саморобної бомби.
«Після вибуху було багато білого диму та невелика пожежа. На місці події поліцейські виявили розбиту скляну пляшку шириною близько 10 см і заввишки 15 см, з батарейками та електричними ланцюгами. Частина туалету була пошкоджена, але бомба була не дуже потужною», - уточнив речник лікарні.
В результаті вибуху ніхто не постраждав, з медустанови евакуювали близько 20 пацієнтів.
Станом на ранок понеділка жоден підозрюваний не був затриманий.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Photo: SCMP, Handout