Двоє людей загинули під час стрілянини у церкві Флориди

Двоє людей загинули під час стрілянини у церкві Флориди

Укрінформ
У місті Рів'єра-Біч, штат Флорида, у місцевій церкві сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє NBC News.

"Троє людей зазнали поранень, двоє з них померли, унаслідок стрілянини після похорону в суботу вдень у церкві міста Рів'єра-Біч, штат Флорида", - повідомили у місцевій поліції.

У результаті інциденту загинули 15-річний хлопець та 47-річний чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями до лікарні потрапила жінка.

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Поліція спочатку заявила, що було чотири жертви стрілянини, але згодом підтвердила інформацію про трьох постраждалих. Стрілка наразі не затримано.

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