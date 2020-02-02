Стрілянина у висотці Торонто: троє загиблих, двоє поранених

Унаслідок стрілянини в багатоповерховому будинку в канадському місті Торонто загинули три особи, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на поліцію Торонто.

«Троє молодих людей загинули, ще дві особи отримали поранення напередодні ввечері в результаті стрілянини в багатоквартирному будинку в центрі Торонто... Стрілянина сталася близько 22:30 за місцевим часом у 32-поверховому будинку», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, на місці поліцейські виявили тіла двох чоловіків, які загинули від вогнепальних поранень. Третій постраждалий машиною швидкої допомоги був доправлений до лікарні, де згодом помер.

Крім того, були госпіталізовані ще двоє чоловіків. У одного з них тяжкі вогнепальні поранення, у другого - незначні травми.

Поліція з'ясовує всі обставини злочину.