У Китаї стався спалах пташиного грипу

У китайській провінції Хунань, неподалік епіцентру поширення коронавірусу, зафіксовано спалах смертельного пташиного грипу H5N1.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"У Китаї повідомили про спалах смертоносного пташиного грипу H5N1 у провінції Хунань, що знаходиться на південь від провінції Хубей, епіцентру швидкого поширювання коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Спалах стався на фермі у місті Шаоян. Ферма, на якій зафіксували вірус, має 7850 курей, з них 4500 тварин вже померли від цієї інфекції.

Наразі не зафіксовано жодних випадків зараження людини вірусом H5N1.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на ранок 1 лютого у світі встановлено 304 летальних випадки внаслідок коронавірусу. До кінця суботи, 1 лютого, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV на материковій частині КНР сягнула 14 380. Крім Китаю, коронавірус зафіксовано у 24 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.