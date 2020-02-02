Афганські спецпризначенці знищили 11 талібів

На півдні Афганістану в ході операції сил спецпризначення ліквідовано 11 бойовиків руху "Талібан", також знищено їхній арсенал.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство оборони Афганістану.

"11 бойовиків руху "Талібан" були вбиті в ході операції сил спецпризначення Афганської національної армії в п'ятницю ввечері в провінції Урузган на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що операція проводилася вночі неподалік міста Таринкот.

У результаті дій спецназу був знищений арсенал талібів.

Як повідомлялося, на початку січня внаслідок нападів бойовиків "Талібану" на поліцейські відділки на півночі Афганістану загинули 20 працівників сил безпеки.