Афганські спецпризначенці знищили 11 талібів
Укрінформ
На півдні Афганістану в ході операції сил спецпризначення ліквідовано 11 бойовиків руху "Талібан", також знищено їхній арсенал.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство оборони Афганістану.
"11 бойовиків руху "Талібан" були вбиті в ході операції сил спецпризначення Афганської національної армії в п'ятницю ввечері в провінції Урузган на півдні країни", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що операція проводилася вночі неподалік міста Таринкот.
У результаті дій спецназу був знищений арсенал талібів.
Як повідомлялося, на початку січня внаслідок нападів бойовиків "Талібану" на поліцейські відділки на півночі Афганістану загинули 20 працівників сил безпеки.