Теракт у столиці Афганістану: є загиблі й поранений

Теракт у столиці Афганістану: є загиблі й поранений

Укрінформ
Унаслідок підриву вибухового пристрою в столиці Афганістану загинуло дві особи, ще одна отримала поранення.

Про це пише Xinhua із посиланням на слова речника міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрата Рахімі.

“Двоє людей загинули й ще одна особа постраждала у результаті вибуху розміщеної у ручному візку бомби на заході Кабула, столиці Афганістану”, - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: В Афганістані бойовики-таліби вбили десятьох поліцейських

За словами Рахімі, терористи заклали вибуховий пристрій у ручний візок та привели його в дію у районі Фазіл Бега.

“Чиновники не назвали жертв, пообіцявши поділитися інформацією зі ЗМІ після завершення розслідування”, - йдеться у матеріалі. 

Читайте також: Талібан заявляє, що на сході Афганістану впав літак-розвідник США

Як раніше повідомляло агентство, у понеділок, 27 січня, таліби взяли на себе відповідальність за збиття американського військового літака над провінцією Газні в Афганістані.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-