Теракт у столиці Афганістану: є загиблі й поранений
Укрінформ
Унаслідок підриву вибухового пристрою в столиці Афганістану загинуло дві особи, ще одна отримала поранення.
Про це пише Xinhua із посиланням на слова речника міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрата Рахімі.
“Двоє людей загинули й ще одна особа постраждала у результаті вибуху розміщеної у ручному візку бомби на заході Кабула, столиці Афганістану”, - йдеться у повідомленні.
За словами Рахімі, терористи заклали вибуховий пристрій у ручний візок та привели його в дію у районі Фазіл Бега.
“Чиновники не назвали жертв, пообіцявши поділитися інформацією зі ЗМІ після завершення розслідування”, - йдеться у матеріалі.
Як раніше повідомляло агентство, у понеділок, 27 січня, таліби взяли на себе відповідальність за збиття американського військового літака над провінцією Газні в Афганістані.