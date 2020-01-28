В Афганістані бойовики-таліби вбили десятьох поліцейських

В Афганістані бойовики-таліби вбили десятьох поліцейських

Укрінформ
Щонайменше десятеро співробітників афганської поліції загинули під час нападу бойовиків-талібів на північному сході країни.

Про це повідомляє Ariana News у Twitter.

«Бойовики з руху «Талібан» пізно ввечері в понеділок атакували блокпост на шосе в провінції Баглан і вбили щонайменше 10 афганських поліцейських», - йдеться у повідомленні.

Інформація про ліквідацію цієї групи бойовиків наразі не надходила.

Читайте також: Таліби вбили 20 силовиків на півночі Афганістану

У понеділок, 27 січня, таліби також взяли на себе відповідальність за збиття американського військового літака над провінцією Газні в Афганістані.

Фото: Ariana News, Twitter

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-