В Афганістані бойовики-таліби вбили десятьох поліцейських
Укрінформ
Щонайменше десятеро співробітників афганської поліції загинули під час нападу бойовиків-талібів на північному сході країни.
Про це повідомляє Ariana News у Twitter.
«Бойовики з руху «Талібан» пізно ввечері в понеділок атакували блокпост на шосе в провінції Баглан і вбили щонайменше 10 афганських поліцейських», - йдеться у повідомленні.
The Taliban militants late on Monday night attacked a security checkpoint in #Baghlan-#Samangan highway, killing at least 10 policemen.— Ariana News (@ArianaNews_) January 28, 2020
The provincial police yet to make a comment in this regard.
#Afghanistan pic.twitter.com/EXdKzeMqwG
Інформація про ліквідацію цієї групи бойовиків наразі не надходила.
У понеділок, 27 січня, таліби також взяли на себе відповідальність за збиття американського військового літака над провінцією Газні в Афганістані.
Фото: Ariana News, Twitter