В Афганістані бойовики-таліби вбили десятьох поліцейських

Щонайменше десятеро співробітників афганської поліції загинули під час нападу бойовиків-талібів на північному сході країни.

Про це повідомляє Ariana News у Twitter.

«Бойовики з руху «Талібан» пізно ввечері в понеділок атакували блокпост на шосе в провінції Баглан і вбили щонайменше 10 афганських поліцейських», - йдеться у повідомленні.

The Taliban militants late on Monday night attacked a security checkpoint in #Baghlan-#Samangan highway, killing at least 10 policemen.

The provincial police yet to make a comment in this regard.

#Afghanistan pic.twitter.com/EXdKzeMqwG — Ariana News (@ArianaNews_) January 28, 2020

Інформація про ліквідацію цієї групи бойовиків наразі не надходила.

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У понеділок, 27 січня, таліби також взяли на себе відповідальність за збиття американського військового літака над провінцією Газні в Афганістані.

Фото: Ariana News, Twitter