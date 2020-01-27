Талібан заявляє, що на сході Афганістану впав літак-розвідник США

У провінції Газні на сході Афганістану у понеділок розбився американський літак-розвідник, усі члени екіпажу загинули.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник ісламського руху "Талібану" Забіхулла Муджахід.

"Сьогодні в полудень в районі Садо-Хело округу Дех-Як провінції Газні розбився ворожий розвідувальний літак, внаслідок чого весь екіпаж та високопосадовці ЦРУ загинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уламки та трупи лежать на місці аварії, яка підконтрольна збройним загонам "Талібану".

Причина падіння літака не повідомляється.

Раніше афілійований з "Талібаном" афганський журналіст Тарік Хазнівал опублікував на своїй сторінці у Twitter відео з місця аварії, достовірність якого поки не підтверджена. На відео видно уламки літака, який, згідно з експертами, може бути літаком Bombardier E-11A ВПС США, який призначений для ведення РЕР/РЕБ (радіоелектронної розвідки/радіоелектронної боротьби).

ویډيؤ#غزني دهیک ولسوالۍ کي لویدلي الوتکه د امریکاي کمانډویانو ده د پیلوټانو په شمول له پنځو تر شپږو تنو وژل شوي د یوه امریکايي عسکر کارټ هم مجاهدینو ته په لاس ور غلي نور وروسته pic.twitter.com/2Wm9pImtBi — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) January 27, 2020

У понеділок низка ЗМІ повідомила про авіакатастрофу на сході Афганістану в провінції Газні. Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, катастрофи міг зазнати пасажирський авіалайнер компанії Ariana Afghan Airlines, однак афганській авіакомпанії це відразу заперечили.

Оскільки територія, де впав літак, контролюється "Талібаном", то доступу центрального уряду Афганістану до місця аварії наразі немає.