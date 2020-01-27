Ariana Afghan Airlines заперечує, що розбився її лайнер

Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines заперечила повідомлення у ЗМІ про авіакатастрофу свого пасажирського лайнера.

Відповідна заява опублікована на сторінці Ariana Afghan Airlines у Facebook.

"До уваги співвітчизників! Новини про авіакатастрофу літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, поширені деякими ЗМІ, не відповідають дійсності. Усі рейси Ariana Afghan Airlines виконувалися у штатному режимі",- повідомив авіаперевізник.

Раніше ЗМІ повідомили, що на сході Афганістану у провінції Газні у понеділок розбився пасажирський літак. Інцидент стався на території, яка контролюється талібами.

Як повідомляє сайт афганського телеканалу Ariana News, співробітники диспетчерської вежі в Гераті заявили, що літак належав афганській авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, на його борту знаходилися 110 осіб. Зазначалося, літак прямував з Герата до Нью-Делі (Індія).

Водночас телеканал наводить спростування від Ariana Afghan Airlines, а також повідомляє, що губернатор провінції Газні не виключив, що авіалайнер, який розбився, міг належати іноземній авіакомпанії. За його словами, літак не належав місцевим авіалініям. Сам лайнер згорів дотла, тому його наразі складно ідентифікувати.