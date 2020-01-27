В Афганістані розбився літак із 83 пасажирами на борту - ЗМІ

В Афганістані розбився літак із 83 пасажирами на борту - ЗМІ

Укрінформ
На сході Афганістану розбився пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines із 83 людьми на борту.

Про це повідомляє Mirror.

“Пасажирський літак із понад 80 людьми на борту ймовірно розбився й загорівся в Афганістані на території, яка контролюється талібами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, літак прямував із Кабула до Гейрата.

Сама авіакатастрофа сталася у гірському масиві у східній провінції Газні у понеділок о 13.15 годині за місцевим часом.

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Наразі невідомо скільки людей загинуло. Загалом на борту перебувало 83 людини.

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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