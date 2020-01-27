В Афганістані розбився літак із 83 пасажирами на борту - ЗМІ

На сході Афганістану розбився пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines із 83 людьми на борту.

Про це повідомляє Mirror.

“Пасажирський літак із понад 80 людьми на борту ймовірно розбився й загорівся в Афганістані на території, яка контролюється талібами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, літак прямував із Кабула до Гейрата.

Сама авіакатастрофа сталася у гірському масиві у східній провінції Газні у понеділок о 13.15 годині за місцевим часом.

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Наразі невідомо скільки людей загинуло. Загалом на борту перебувало 83 людини.

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.