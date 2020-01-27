В Афганістані розбився літак із 83 пасажирами на борту - ЗМІ
Про це повідомляє Mirror.
“Пасажирський літак із понад 80 людьми на борту ймовірно розбився й загорівся в Афганістані на території, яка контролюється талібами”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, літак прямував із Кабула до Гейрата.
Сама авіакатастрофа сталася у гірському масиві у східній провінції Газні у понеділок о 13.15 годині за місцевим часом.
Наразі невідомо скільки людей загинуло. Загалом на борту перебувало 83 людини.
Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.