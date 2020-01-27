В Ірані пасажирський літак виїхав на дорогу під час посадки

На заході Ірану пасажирський літак авіакомпанії Caspian Airlines при посадці виїхав на дорогу в місті Махшехр.

Про це повідомляє CNN.

“Іранський пасажирський літак з 135 людьми на борту з'їхав із посадкової смуги та виїхав на вулицю. Чудом ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, літак Caspian Airlines вилетів із Тегерана у понеділок вранці і повинен був приземлитися в аеропорту Махшехр, що на заході країни.

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Вже при посадці пілот не зміг вчасно зупинити повітряне судно на посадковій смузі й літак виїхав на дорогу міста.

У результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. Їх було безпечно евакуйовано.

Нині триває розслідування.

Фото: Getty Images.