В Афганістані міг розбитися не пасажирський лайнер, а літак ВПС США

На сході Афганістану у провінції Газні у понеділок міг розбитися не пасажирський літак, а літак-розвідник Військово-повітряних сил США.

Такий факт може випливати з відео з місця авіакатастрофи, достовірність якого поки не підтверджена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ویډيؤ#غزني دهیک ولسوالۍ کي لویدلي الوتکه د امریکاي کمانډویانو ده د پیلوټانو په شمول له پنځو تر شپږو تنو وژل شوي د یوه امریکايي عسکر کارټ هم مجاهدینو ته په لاس ور غلي نور وروسته pic.twitter.com/2Wm9pImtBi — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) 27 січня 2020 р.

Відео опубліковано у соцмережі Twitter одним з прихильників організації "Талібан", яка контролює територію, де відбулася авіакатастрофа. У коментарі зазначається, що на відео зображений літак, який зазнав катастрофи у провінції Газні. Також стверджується, що загинули близько 5-6 американських військових.

Наразі достовірність відео не підтверджена. Також поки не було коментарів з приводу авіакатастрофи з боку сил міжнародної коаліції в Афганістані.

Якщо опубліковане відео достовірне, то, згідно з висновками експертів, на ньому зображено уламки літака Bombardier E-11A ВПС США, призначений для ведення РЕР/РЕБ.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок низка ЗМІ повідомила про авіакатастрофу на сході Афганістану в провінції Газні. Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, катастрофи міг зазнати пасажирський авіалайнер компанії Ariana Afghan Airlines, однак афганській авіакомпанії це відразу заперечили.

Оскільки територія, де впав літак, контролює "Талібан", то доступу центрального уряду до місця аварії наразі немає.