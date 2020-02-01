У сутичках з ізраїльтянами постраждало 50 палестинців

Унаслідок сутичок між палестинськими протестувальниками й ізраїльською армією постраждало півсотні палестинців.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані місцевих медиків.

“Щонайменше 50 палестинських протестувальників були поранені у п’ятницю під час сутичок з ізраїльськими військовими на Західному березі та в Секторі Гази”, - повідомляє Xinhua.

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Зазначається, що сутички трапилися під час мітингів проти запропонованого цього тижня президентом США Дональдом Трампом плану із врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

“Раніше у п’ятницю танк ізраїльської армії кілька разів вистрілив по центральному району сектора Гази у відповідь на три міни, запущені з палестинської території по Ізраїлю. Інформації про жертв не надходило”, - нагадує Xinhua.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем'єр Нетаньягу, однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

Фото: DW