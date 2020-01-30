У канадському парламенті вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Хочу віддати шану жертвам рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752. 176 безневинних людей загинули, коли цей літак був збитий іранською армією. 57 з них були канадцям і 13 - жителями Едмонтона”, - сказав Діотте.
Він наголосив, що “близькі жертв заслуговують на негайні відповіді, однак їх горе посилюється, бо вони ці відповіді не отримують”.
Діотте додав, що “родини також заслуговують на те, аби тіла їх близьких якомога швидше були репатрійовані до Канади”.
Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.