У канадському парламенті вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ

Депутат парламенту Канади Керрі Діотте під час виступу у Палаті громад вшанував пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу віддати шану жертвам рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752. 176 безневинних людей загинули, коли цей літак був збитий іранською армією. 57 з них були канадцям і 13 - жителями Едмонтона”, - сказав Діотте.

Він наголосив, що “близькі жертв заслуговують на негайні відповіді, однак їх горе посилюється, бо вони ці відповіді не отримують”.

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Діотте додав, що “родини також заслуговують на те, аби тіла їх близьких якомога швидше були репатрійовані до Канади”.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.